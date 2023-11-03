Украина подписала международную декларацию по безопасности использования ИИ — Finance.ua

Украина подписала международную декларацию по безопасности использования ИИ
Украина подписала международную декларацию Блетчли, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта: документ предусматривает сотрудничество правительств разных стран в исследованиях безопасности ИИ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В Британии прошла самая масштабная мера по безопасности искусственного интеллекта в мире — AI Safety Summit, в которой приняли участие представители 29 правительств, в том числе США, Австралии и ЕС. Участники, среди которых Украина, подписали декларацию Блетчли по безопасности искусственного интеллекта.
Документ предусматривает сотрудничество правительств по исследованиям безопасности искусственного интеллекта.
«Мы должны следовать мировым трендам развития инноваций. Когда речь идет о кибербезопасности, ИИ может как значительно повышать защищенность систем, так и упрощать процесс проведения кибератак и делать их более успешными. Важно найти баланс между регулированием этой технологии, при этом не останавливая ее развитие», — отметил заместитель министра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский.
Одна из главных целей декларации — коллективная договоренность стран по разработке и имплементации риск-ориентированных политик регулирования ИИ, которые делали бы невозможными негативные последствия.
В то же время на саммите подчеркнули, что искусственный интеллект является полезной технологией для экономического роста и устойчивого развития. Но технология не может развиваться без какого-либо надзора и требует установленных правил игры.
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