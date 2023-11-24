Украина подготовилась: в ВМС прогнозируют легкую зиму, несмотря на войну — Finance.ua
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Украина подготовилась: в ВМС прогнозируют легкую зиму, несмотря на войну

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Украина подготовилась: в ВМС прогнозируют легкую зиму, несмотря на войну
Украина подготовилась: в ВМС прогнозируют легкую зиму, несмотря на войну
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в этом году зима будет легче, чем в прошлом. Украина подготовилась к ней, а у страны-агрессора нет такого количества ресурсов, как в начале полномасштабной войны.
В эфире «Киев24» он добавил, что это уже вторая зима для украинцев в таких условиях. Теперь у Украины есть опыт, и она смогла подготовиться лучше. Помимо инфраструктуры подготовилась также система реагирования на угрозы.
По словам Плетенчука, у оккупационных войск уже нет таких ресурсов, как год назад. Это касается и тактики применения этих ресурсов.
«Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошлая. Но не надо расслабляться, не надо игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность — серьезная. И если говорить о ракетах „Калибр“, то у россиян логистический разрыв. Корабли они передислоцировали в Новороссийск, а ракеты остались в Севастополе», — добавил спикер.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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