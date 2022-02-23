Украина планирует переговоры с МВФ о новой программе поддержки — Нацбанк

Сегодня 11:44 — Казна и Политика

НБУ, bank.gov.ua

Киев рассчитывает в апреле начать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества, чтобы успокоить пострадавшие из-за агрессивных действий РФ рынки.

Об этом в интервью Reuters рассказал глава правления НБУ Кирилл Шевченко.

Он напомнил, что угроза большой войны после того, как Россия сгруппировала войска на границах и объявила об их размещении в подконтрольных Москве районах Донецкой и Луганской областей, поразила украинские активы, отразилась на валютном и фондовом рынках.

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По данным Шевченко, для поддержания стабильности гривни Нацбанк с января продал более 1,4 млрд. дол. по валютным резервам.

«Надо обсудить новую программу с МВФ. Будет очень хорошая платформа — весеннее заседание Фонда в апреле. Это станет хорошим сигналом для рынков», — сказал руководитель НБУ.

Украина рассчитывает на такую помощь, ведь из-за агрессивных действий Кремля почти потеряла доступ к внешним рынкам капитала.

«Надеемся, в ближайшие несколько месяцев у страны появится возможность компенсировать сложный доступ на внешние рынки источниками официального финансирования», — подчеркнул Шевченко.

По его словам, из-за необходимости осуществления интервенций на межбанке объем чистых международных резервов Украины упал ниже уровня, согласованного в меморандуме с МВФ. Но главный банкир убежден, что это не разрушит перспективы получения следующего кредитного транша в рамках действующей программы stand-by.

Он предположил, что МВФ открыт для обсуждения пересмотра целевого уровня резервов.

«Естественно, никто не ожидал, что Украине в начале 2022 придется израсходовать значительные средства из резервов, чтобы сгладить валютные колебания», — сказал Шевченко.

Напомним, с июня 2020 года МВФ и Украина реализуют программу Stand-by, которая предусматривает предоставление Киеву 5 млрд дол. и первоначально была рассчитана на 18 месяцев. Первый транш в 2,1 млрд. дол. предоставили сразу же. В ноябре прошлого года Совет управляющих МВФ продлил срок действия программы до конца июня 2022 года. Тогда же было принято решение о предоставлении второго транша примерно в 700 млн дол. Еще столько же Украина рассчитывает получить в марте 2022 года после завершения нового пересмотра.

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