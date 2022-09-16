Украина планирует наладить доставку в Польшу угля — Finance.ua

Украина планирует наладить доставку в Польшу угля Сегодня 11:15 — Энергетика

Украина может открыть квоты на экспорт угля в Польшу и мобилизовать несколько миллионов тонн топлива, доставив его по железной дороге.

Подробности. Вопрос экспорта угля поднял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Хотя пока ни о каких договоренностях речь не идет, однако одновременно с этим его польский коллега Матеуш Моравецкий заявил о том, что государственная железнодорожная компания PKP будет уделять приоритетное внимание транспортировке угля и помогать с импортом необходимых объемов из других стран.

Как заявил премьер-министр Украины, добыча украинского угля в сентябре составила 100 000 тонн, «которые сейчас остро нужны нашим польским партнерам». Он добавил, что запасы угля на украинских складах составляют почти 2 млн тонн, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году".

Таким образом, в данном случае спрос и предложение идут бок о бок. Польше нужен уголь, а у Украины есть излишки, чтобы обеспечить своих соседей. Доставка будет, скорее всего, производиться по железной дороге.

Польско-украинская граница уже перегружена и «прогибается» под давлением экспорта зерна. Однако, PKP заверила, что имеет достаточно оборудования и подвижного состава, чтобы без проблем перевозить необходимые объемы угля.

По информации некоторых источников, Польша и Украина ввели определенные ограничения на движение транспорта зерна и других культур, так как польская сторона не могла справиться с загруженностью трафика.

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