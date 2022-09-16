Украина планирует наладить доставку в Польшу угля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина планирует наладить доставку в Польшу угля

Энергетика
64
Украина может открыть квоты на экспорт угля в Польшу и мобилизовать несколько миллионов тонн топлива, доставив его по железной дороге.
Подробности. Вопрос экспорта угля поднял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Хотя пока ни о каких договоренностях речь не идет, однако одновременно с этим его польский коллега Матеуш Моравецкий заявил о том, что государственная железнодорожная компания PKP будет уделять приоритетное внимание транспортировке угля и помогать с импортом необходимых объемов из других стран.
Как заявил премьер-министр Украины, добыча украинского угля в сентябре составила 100 000 тонн, «которые сейчас остро нужны нашим польским партнерам». Он добавил, что запасы угля на украинских складах составляют почти 2 млн тонн, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году".
Таким образом, в данном случае спрос и предложение идут бок о бок. Польше нужен уголь, а у Украины есть излишки, чтобы обеспечить своих соседей. Доставка будет, скорее всего, производиться по железной дороге.
Польско-украинская граница уже перегружена и «прогибается» под давлением экспорта зерна. Однако, PKP заверила, что имеет достаточно оборудования и подвижного состава, чтобы без проблем перевозить необходимые объемы угля.
По информации некоторых источников, Польша и Украина ввели определенные ограничения на движение транспорта зерна и других культур, так как польская сторона не могла справиться с загруженностью трафика.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.