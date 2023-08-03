Украина первой в мире запустила программу цифровой аутентификации платежей в е-торговле — Finance.ua
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Украина первой в мире запустила программу цифровой аутентификации платежей в е-торговле

Финтех и Карты
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Украина первой в мире запустила программу цифровой аутентификации платежей в е-торговле
Украина первой в мире запустила программу цифровой аутентификации платежей в е-торговле
Visa и Приватбанк представили новую программу цифровой аутентификации платежей в электронной торговле.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Компания Visa вместе с ПриватБанком представила новое решение — программу цифровой аутентификации Digital Authentication Framework (DAF), представляющую собой набор критериев эффективности систем цифровой коммерции.
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«Украина стала первой страной в мире, где запущена эта новаторская программа. Это событие знаменует переломный момент для электронной коммерции и платежного рынка страны в целом. Первая в истории прямая транзакция DAF 3DS состоялась в Украине 26 мая 2023 года», — говорится в сообщении.
Digital Authentication Framework — это обновление программы Visa Secure, основанной на технологии 3-D Secure (3DS) и требующей прохождения многоэтапной проверки для аутентификации клиента банком-эмитентом, прежде чем транзакция электронной коммерции (без присутствия карты) может быть одобрена с уверенностью.
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«Однако с DAF активная аутентификация нужна только для первой транзакции, последующие же транзакции одобряются автоматически. Благодаря этому потребители испытывают меньше неудобств, уменьшается количество заказов, остающихся неоформленными в корзине, и продавцы получают более высокий уровень конверсии», — объясняют в финучреждении.
Новое приложение DAF 3DS улучшит процесс проведения онлайн-платежей. Благодаря ему пользователи смогут реже проходить процедуру проверки подлинности, а продавцы будут лучше контролировать процесс оформления заказа и потребительский опыт.
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«Хотя пандемия COVID-19 и закончилась, массовый переход к цифровым сервисам, к которому она привела, продолжает влиять на мировую экономику. Доля электронной коммерции растет по всему миру, и в Украине тоже, но онлайн-мошенники также становятся все более изощренными, — отметила Вера Платонова, старшая вице-президент и директор регионального развития Visa в 17 странах. — Горжусь, что именно Украина, один из региональных лидеров в области цифровой трансформации, стала первой страной в мире, где мы запустили это решение, предлагая самые суровые стандарты безопасности держателям карт Visa. Теперь безналичное будущее страны еще на шаг ближе».

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По материалам:
Finance.ua
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