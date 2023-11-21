Украина перейдет на новый этап системы таможенного транзита с ЕС — Finance.ua

Украина перейдет на новый этап системы таможенного транзита с ЕС Сегодня 19:48 — Казна и Политика

Украина успешно завершила все этапы тестирования системы и приступит к ее использованию с 1 декабря 2023 года.

Об этом сообщила Гостаможслужба.

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Украина успешно завершила все этапы тестирования системы NCTS Фаза 5, определенные Генеральным директоратом по налогообложению и таможенному союзу Еврокомиссии (DG TAXUD) в рамках Conformance Testing (тестирование на соответствие требованиям).

Таким образом, с 1 декабря 2023 года Украина готова перейти к использованию NCTS Фаза 5 — следующей версии электронной транзитной системы NCTS.

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«Украина продолжает уверенно доказывать возможность выполнить обязательства, взятые при вступлении в Конвенцию о процедуре совместного транзита, — с 1 декабря 2023 года мы планируем перейти на применение NCTS Фаза 5. Несмотря на военные действия, мы не только уложились в сроки, но и будем помогать проходить международное тестирование (Mode 3) другим странам», — сообщил Владислав Суворов, заместитель председателя Гостаможслужбы.

Что это значит

Успешное прохождение тестов означает, что наша система отвечает требованиям DG TAXUD и прошла испытания по взаимодействию с другими странами-участницами Конвенции.

Национальный координатор по вопросам совместного транзита сейчас продолжается тестирование взаимодействия новой системы с разработчиками брокерского программного обеспечения. NCTS Фаза 5 будет взаимодействовать с компаниями именно через брокерский софт, а функционирующий сейчас Портал трейдера больше использоваться не будет.

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