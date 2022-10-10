Украина отправила по «зерновому коридору» почти половину аграрного экспорта — Finance.ua
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Украина отправила по «зерновому коридору» почти половину аграрного экспорта

Аграрный рынок
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За более чем два месяца работы «зернового коридора» через морские порты Украины отправлено 6,2 млн т агропродукции, что составляет 48% общего сельскохозяйственного экспорта.
Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба министерства.
«До начала вторжения россии в Украину 80 — 90% всего экспорта сельскохозяйственной продукции осуществлялось через морские порты. Из-за их блокировки нам пришлось перераспределить экспортные потоки на железную дорогу, автомобили, паромные и речные порты. Благодаря коридору из Украины смогли отправиться уже более 270 кораблей с 6,2 млн т груза, что составляет 48% от общего экспорта сельхозпродукции», — рассказал замминистра.
Высоцкий отметил, что Украине совместно с партнерами из ЕС удалось наладить бесперебойную работу коридора, что позволило возобновить поставки продовольствия в африканские страны. По его словам, в Африку уже отправлено около 1 млн т агропродукции.
«Мы вместе со странами — партнерами из ЕС разработали общий план, как улучшить продовольственную безопасность во всем мире. И мы благодарны им за их инициативы. Украина, в свою очередь, приняла необходимое законодательство по реализации этого плана. К примеру, в части фумигации груза. Правительством уже принято соответствующее постановление и необходимые изменения к нему», — отметил замминистра.
Он напомнил, что ЕС отменил квоты и пошлины на отечественную продукцию с 4 июня 2022 по 5 июня 2023 года. Кроме того, Евросоюз отменил проверки кормов растительного происхождения и зерна, если они пересекают территорию ЕС в режиме транзита. Также отменены проверки продукции экспортируемого транзитом животноводства и установлен особый режим пограничного и таможенного контроля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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