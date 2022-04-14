Украина осталась без 80% таможенных поступлений из-за полномасштабной войны с рф — Finance.ua
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Украина осталась без 80% таможенных поступлений из-за полномасштабной войны с рф

Сегодня 10:48Казна и Политика
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Таможенные поступления Украины на сегодня составляют 20% от довоенных показателей, а налоговые — более половины.
Об этом вчера в ходе Всеукраинского телемарафона заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
«По таможне мы в среднем собираем лишь 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация также непростая, но там более чем половину довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее исходить», — сказал он.
По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодня являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
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Кабинет министров разрешил отсрочивать таможенные платежи во время ввоза в Украину некоторых лекарств, пищевых продуктов и товаров военного назначения.
В то же время, по словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, никакой катастрофы с наполнением государственного бюджета в Украине сейчас нет.

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По материалам: УНІАН
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