Украина осталась без 80% таможенных поступлений из-за полномасштабной войны с рф — Finance.ua

Украина осталась без 80% таможенных поступлений из-за полномасштабной войны с рф

Сегодня 10:48 — Казна и Политика

Таможенные поступления Украины на сегодня составляют 20% от довоенных показателей, а налоговые — более половины.

Об этом вчера в ходе Всеукраинского телемарафона заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«По таможне мы в среднем собираем лишь 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация также непростая, но там более чем половину довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее исходить», — сказал он.

По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодня являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.

Кабинет министров разрешил отсрочивать таможенные платежи во время ввоза в Украину некоторых лекарств, пищевых продуктов и товаров военного назначения.

В то же время, по словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, никакой катастрофы с наполнением государственного бюджета в Украине сейчас нет.

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