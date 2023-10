Украина оказалась среди лидеров по темпам улучшения финансовой активности женщин — Finance.ua

«Согласно рейтингу Women Peace and Security Index 2023/24 от Georgetown Institute for Women Peace and Security (GIWPS) и The Peace Research Institute Oslo (PRIO), Украина занимает 117 место среди 177 стран мира по уровню благополучия женщин и их интеграции в общественно-политической и экономической жизни страны. Среди всех европейских стран Украина находится на последней строчке. Такое место страны обусловлено низкими показателями безопасности по сравнению с другими европейскими странами», — говорится в сообщении.