Украина оказалась среди лидеров по темпам улучшения финансовой активности женщин — Finance.ua

Украина оказалась среди лидеров по темпам улучшения финансовой активности женщин Сегодня 18:24

Украина оказалась среди лидеров по темпам улучшения финансовой активности женщин

Украина заняла 117 место среди 177 стран по уровню благополучия женщин и интегрированности в общественно-политическую и экономическую жизнь в рейтинге Women Peace and Security Index 2023/24. В то же время, наша страна стала одним из лидеров по темпу улучшения финансовой активности женщин.

Об этом сообщили в организации Brand Ukraine.

«Согласно рейтингу Women Peace and Security Index 2023/24 от Georgetown Institute for Women Peace and Security (GIWPS) и The Peace Research Institute Oslo (PRIO), Украина занимает 117 место среди 177 стран мира по уровню благополучия женщин и их интеграции в общественно-политической и экономической жизни страны. Среди всех европейских стран Украина находится на последней строчке. Такое место страны обусловлено низкими показателями безопасности по сравнению с другими европейскими странами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в предыдущем рейтинге Women Peace and Security Index 2021/22 (WPS) Украина занимала 66 позицию среди 170 стран.

Индекс WPS охватывает 13 показателей статуса женщин, классифицированных по трем измерениям:

инклюзивность (образование, трудоустройство, финансовая активность, использование мобильных телефонов, представительство женщин в парламенте);

справедливость (отсутствие правовой дискриминации, доступ к правосудию, коэффициент материнской смертности, соотношение полов при рождении);

безопасность (насилие со стороны партнера, безопасность в обществе, политическое насилие против женщин, близость к войне).

Колоссальное падение общего места Украины в рейтинге вызвали индикаторы, измеряющие безопасность женщин в стране.

Так, по данным исследования, 81% женщин в Украине проживают в пределах 50 м от зоны активных боевых действий. Украина занимает 165 место по этому показателю. На следующей строчке — Ирак, а на последнем месте — Палестина.

Кроме того, в Украине женщины и девушки становятся «мишенью» политического насилия против женщин в 0,32 события на 100 тыс. женщин. По показателю политического насилия против женщин Украина занимает 154 место.

По данным индекса WPS, 55% женщин в возрасте от 15 лет ответили утвердительно на вопрос «Чувствуете ли вы себя в безопасности, гуляя наедине ночью по городу или району, где живете?». По уровню безопасности женщин в обществе Украина заняла 102 место.

Читайте также В Украине сократят разрыв в зарплате мужчин и женщин — озвучены цифры

По индикатору насилия со стороны партнера Украина занимает 85 место. Согласно данным, в Украине 9% женщин, имевших постоянного партнера, подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны партнера. В Brand Ukraine отметили, что данные по этому параметру, использованные в рейтинге, были собраны еще в 2018 году.

Исследователи отметили, что, несмотря на риски, женщины в мире нередко возглавляют движения за свободу и демократию против авторитарных режимов. В Украине, как утверждают авторы рейтинга, женщины играют ведущую роль в движении за свободу страны, документируя военные преступления, совершенные российской армией, и координируя распределение помощи.

Среди ключевых положительных выводов рейтинга:

Украина — среди лидеров по темпу улучшения финансовой активности женщин. Процент женщин в возрасте от 15 лет, которые сообщили, что имели личный или общий счет в банке или сообщили, что пользовались услугой мобильных денег, вырос с 51,7% в 2017 году до 80,7% в 2023-м;

доля женщин в парламенте с 2017 года выросла с 12,3% до 20,4% по количеству мест, занимаемых женщинами в Верховной Раде Украины;

на 100 тыс. новорожденных детей в Украине приходится 16,5 материнских смертей, в то время как мировой показатель составляет 212 смертей на 100 тыс. новорожденных детей. Украина занимает 54 место среди 177 стран мира по уровню материнской смертности.

Как рассказала руководитель аналитического направления Brand Ukraine Тамара Новосельская, рейтинги и индексы влияют на формирование оценочных суждений о странах мира.

«Для определенной части иностранной аудитории информация из этих источников является основой субъективного восприятия Украины, если они с ней мало знакомы или не имеют непосредственного контакта. Через анализ позиций Украины в международных рейтингах мы привлекаем внимание общества к актуальным возможностям и угрозам для бренда Украины в мире, возможных корректировок соответствующих политик, планирования действий или коммуникаций», — отметила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.