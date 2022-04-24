Украина ограничивает пункты растаможивания автомобилей из ЕС для собственных нужд — Finance.ua

Украина ограничивает пункты растаможивания автомобилей из ЕС для собственных нужд

Растаможить автомобиль для собственных нужд из стран Евросоюза за нулевые пошлины можно будет только на шести пунктах пропуска, ведь из-за очередей на границе не могут проехать гуманитарные грузы.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Вы уже наверное знаете, что более двух суток на пунктах пропуска западной границы стоят огромные очереди. Главная причина — отмена таможенных платежей и, как следствие резкий рост импорта легковых автомобилей.

Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, из-за чего в огромных очередях сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами — снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами.

Законодательство Евросоюза не позволяет создавать отдельные полосы для гуманитарных грузов. Поэтому проблему будем решать на пунктах пропуска с украинской стороны.

Начиная с 00:00 25 апреля 2022 года легковые автомобили, которые ввозятся для личных нужд будут оформляться только на следующих пунктах пропуска:

на участке польской границы — «Угринів», «Грушев», «Смільниця», «Устилуг»;.

на участке словацкой границы- пункт пропуска «М. Березный»;

на участке венгерской границы — пункты пропуска «Давінкове», «Косино».

Как отметил Наем: «Наверное, в целом это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что уже готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один нюанс. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта „для нужд ЗСУ“ автомобилей класса „люкс“. Для понимания, за восемь дней после отмены таможенных пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Помимо этого, за тот же период в страну совершенно законно, без каких либо таможенных платежей ввезено „гуманитарной помощи“ в виде различных тканей — на 360 млн грн, мобильных телефонов почти — на 200 млн грн и проч. К сожалению, так некоторые наши сограждане интерпретировали инициативу правительства о помощи волонтерам и армии. Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из министерства финансов и таможенной службы предложим Кабинету Министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров».

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