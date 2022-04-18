Украина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путей — Finance.ua

Украина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путей

Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путей

Украина временно ограничила железнодорожные поставки товаров в Польшу и Румынию. Все из-за нагромождения вагонов на приграничных территориях.

Об этом сообщает Reuters

Укрзализныця ввела ограничения с 16 по 18 апреля 2022 года в Румынию — через переезды Дьяково и Вадул-Сирет, в Польшу — через Ягодин и Изов. Об этом сообщил заместитель директора департамента по коммерческой работе Валерий Ткачев.

По его словам, ограничения введены из-за скопления большого количества вагонов в направлении западных переездов и призыва партнеров снизить доставку грузовых поездов.

Валерий Ткачев пояснил, что соседние страны не готовы к резкому увеличению перевозок украинских грузов на своей территории. Из-за нехватки локомотивов, вагонов, ограниченной пропускной способности и весовых ограничений для грузовых вагонов.

«Не принято никаких решений по остановке или ограничению долгосрочного движения в европейские страны. Временные ограничения — оперативное решение, которое позволит разгрузить переезды и устранить пробки», — пояснил Валерий Ткачев.

Он добавил, что на 14 апреля 2022 года вблизи пограничных переездов находился 29461 вагон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.