Украина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путей — Finance.ua
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Украина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путей

Сегодня 19:45Казна и Политика
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Украина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путейУкраина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путей
Украина временно ограничила железнодорожные поставки товаров в Польшу и Румынию. Все из-за нагромождения вагонов на приграничных территориях.
Об этом сообщает Reuters.
Укрзализныця ввела ограничения с 16 по 18 апреля 2022 года в Румынию — через переезды Дьяково и Вадул-Сирет, в Польшу — через Ягодин и Изов. Об этом сообщил заместитель директора департамента по коммерческой работе Валерий Ткачев.
По его словам, ограничения введены из-за скопления большого количества вагонов в направлении западных переездов и призыва партнеров снизить доставку грузовых поездов.
Валерий Ткачев пояснил, что соседние страны не готовы к резкому увеличению перевозок украинских грузов на своей территории. Из-за нехватки локомотивов, вагонов, ограниченной пропускной способности и весовых ограничений для грузовых вагонов.
«Не принято никаких решений по остановке или ограничению долгосрочного движения в европейские страны. Временные ограничения — оперативное решение, которое позволит разгрузить переезды и устранить пробки», — пояснил Валерий Ткачев.
Он добавил, что на 14 апреля 2022 года вблизи пограничных переездов находился 29461 вагон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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