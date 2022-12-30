Украина официально приняла все стандарты Евросоюза — Finance.ua

Украина официально приняла все стандарты Евросоюза Сегодня 16:40 — Казна и Политика

Украина официально приняла все стандарты Евросоюза

Национальный орган стандартизации официально принял нормативные документы Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по стандартизации в электротехнике (CENELEC). Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Олег Швыдкий.

Таким образом, Украина приняла полную базу европейских стандартов, сообщает пресс-центр Министерства экономики.

«Принятие и внедрение европейских стандартов в украинскую экономику позволит быстрее ратифицировать Соглашение АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости украинских промышленных товаров. — Ред.), откроет новые возможности и перспективы для украинского бизнеса», — говорится в сообщении.

В 2023 г. Украина планирует подготовить все необходимые документы и подать заявку, чтобы стать полноправным членом CEN-CENELEC.

CEN и CENELEC вместе составляют европейскую систему технической стандартизации. Согласованные стандарты регулярно принимаются во многих странах даже за пределами Европы.

Добавим, что именно CEN и CENELEC решили внедрить стандарт USB Type-C как общий в зарядных устройствах для широко используемой в ЕС электроники. Европейский парламент 4 октября подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие общего зарядного устройства для единого рынка Евросоюза. Таким образом, Украина в будущем также сможет участвовать во внедрении в ЕС тех или иных стандартов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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