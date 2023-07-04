Украина обсуждает возможность привлечения США к ситуации на ЗАЭС — Finance.ua

Украина обсуждает возможность привлечения США к ситуации на ЗАЭС Сегодня 16:40

Украина обсуждает возможность привлечения США к ситуации на ЗАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк обсудили возможность привлечения Космического агентства США для мониторинга ситуации на ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Глава Минэнерго рассказал о проведенных масштабных учениях экстренных служб для преодоления последствий возможного теракта на ЗАЭС, в рамках которых отработаны различные сценарии и масштабы катастрофы. Стороны обсудили возможную помощь США в мониторинге ситуации на станции с использованием возможностей Космического агентства США.

Галущенко проинформировал также посла США о текущей ситуации в энергосистеме Украины, в частности, учитывая риски, которые несет российская военная агрессия.

Стороны обсудили результаты прошедшей в Лондоне Конференции по восстановлению Украины, акцентировав на высоком потенциале реализации достигнутых договоренностей и конкретных проектов в украинской энергетической отрасли и привлечении к их реализации частного капитала.

Галущенко отметил мероприятия, проводимые для либерализации украинского энергетического рынка и его интеграции с европейским. Особое внимание министр акцентировал на успешной сертификации оператора газохранилищ «Укртрансгаз» по европейским правилам и принятому закону, имплементирующему нормы Европейского Регламента REMIT и способствующему демонополизации украинского рынка. Отдельно стороны обсудили необходимость обеспечения прозрачности и эффективности работы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В ходе встречи обсуждалась подготовка к отопительному сезону, который может пройти в условиях продолжающихся прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. Глава Минэнерго рассказал о масштабной ремонтной кампании, а также о потребностях в оборудовании. Он акцентировал на необходимости увеличения пропускной способности межгосударственных связей между Украиной и европейскими государствами для возможного наращивания импорта электроэнергии и стабильного обеспечения электроснабжения населения в сложный зимний период.

На встрече обсуждалась координация усилий на международной арене для усиления энергетической безопасности Украины и европейского континента в целом. Украина надеется на поддержку США нашей кандидатуры на должность в Совет управляющих МАГАТЭ.

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