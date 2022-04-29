Украина обладает потенциалом для недопущения продовольственного кризиса в мире — Зеленский — Finance.ua
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Украина обладает потенциалом для недопущения продовольственного кризиса в мире — Зеленский

Сегодня 11:16Казна и Политика
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У Украины есть достаточный потенциал для стабилизации мирового продовольственного рынка, но россия блокирует украинские порты и разрушает производственную базу.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
«Говорили сегодня о важном не только для Украины, но и для всего мира вызове — продовольственном кризисе, который провоцирует россия продолжением войны против нашего государства. Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн человек на планете, и уже сейчас ООН признает, что рост продовольственных цен в этом году приведет к голоду для минимум 47 млн человек в 81 стране мира», — заявил Зеленский.
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По словам президента, у Украины есть достаточный потенциал, чтобы не допустить такого продовольственного кризиса и стабилизировать продовольственный рынок.
«У нас есть все товары, чтобы поставлять из наших портов в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях. Но частью агрессивной политики россии, агрессивной войны россии против нашего государства является именно блокада наших портов. А также сознательные для российской армии разрушения нашей производственной базы, их шаги в этом направлении, в частности, разрушение нашей аграрной базы», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что прекращение войны россии против Украины и возвращение мира — непременное условие для недопущения продовольственного кризиса и спасения десятков стран от голода и политического хаоса.
«Мы обсудили необходимость сделать все возможное для того, чтобы россия разблокировала украинские порты для вывоза продовольствия. Этот вопрос важен не только для Украины, еще раз это подчеркиваю. И в первую очередь, я считаю, для всего мира и для ООН, которая его представляет», — отметил глава государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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