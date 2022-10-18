Украина нуждается в закрытии неба над объектами инфраструктуры — Минэнергетики Сегодня 04:25

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения Украина нуждается в закрытии неба над объектами энергетики.

Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

Министр отметил, что утром россияне прибегли к обстрелу энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской областях и Киеве.

В результате повреждения подстанции обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция.

«Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами», — подчеркнул Галущенко.

Также он призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно — в часы вечернего пика — с 17-00 до 23-00.

«Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне», — добавил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.