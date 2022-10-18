Украина нуждается в закрытии неба над объектами инфраструктуры — Минэнергетики
На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения Украина нуждается в закрытии неба над объектами энергетики.
Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.
Министр отметил, что утром россияне прибегли к обстрелу энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской областях и Киеве.
В результате повреждения подстанции обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция.
«Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами», — подчеркнул Галущенко.
Также он призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно — в часы вечернего пика — с 17-00 до 23-00.
«Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне», — добавил он.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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