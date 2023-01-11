Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска рф — вице-президент ЕК Сегодня 15:49

Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска рф — вице-президент ЕК

Украина не сможет стать членом Европейского Союза, пока на ее территории находятся российские войска.

Об этом заявил в интервью DW заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, сообщает «Европейская правда».

«Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победителем, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели», — ответил Тиммерманс на вопрос, может ли Украина стать членом ЕС, если в этой стране будут находиться российские военные.

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Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев — условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. Среди них — наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев по пути к членству в Евросоюзе. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.

Справка Finance.ua:

более пяти месяцев прошло с момента обретения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Как сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, уже с января Украина начнет формировать переговорные позиции по каждому из пунктов соглашения о присоединении к ЕС.

в то же время у Украины в «домашнем задании» еще остаются семь требований для членства, выдвинутых летом. Президент Владимир Зеленский изначально говорил, что условия будут выполнены в ноябре, а затем сдвинул дедлайн до конца года. Каков прогресс в исполнении — читайте здесь.

Економічна Правда По материалам:

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