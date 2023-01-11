Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска рф — вице-президент ЕК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска рф — вице-президент ЕК

58
Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска рф — вице-президент ЕК
Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска рф — вице-президент ЕК
Украина не сможет стать членом Европейского Союза, пока на ее территории находятся российские войска.
Об этом заявил в интервью DW заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, сообщает «Европейская правда».
«Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победителем, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели», — ответил Тиммерманс на вопрос, может ли Украина стать членом ЕС, если в этой стране будут находиться российские военные.
Читайте также
Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев — условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. Среди них — наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.
Кроме того, Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев по пути к членству в Евросоюзе. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.

Справка Finance.ua:

  • более пяти месяцев прошло с момента обретения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Как сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, уже с января Украина начнет формировать переговорные позиции по каждому из пунктов соглашения о присоединении к ЕС.
  • в то же время у Украины в «домашнем задании» еще остаются семь требований для членства, выдвинутых летом. Президент Владимир Зеленский изначально говорил, что условия будут выполнены в ноябре, а затем сдвинул дедлайн до конца года. Каков прогресс в исполнении — читайте здесь.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.