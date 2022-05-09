Украина не может вывезти около 90 миллионов тонн агропродукции из-за блокировки портов — Finance.ua

Украина не может вывезти около 90 миллионов тонн агропродукции из-за блокировки портов

Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Украина не может вывезти примерно 90 миллионов тонн производимой аграрной продукции из-за блокировки морских портов со стороны россии. Таким образом государство-оккупант хочет спровоцировать мировой продовольственный кризис.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

По его словам, Украина оказалась очень мощным производителем и поставщиком продуктов питания для всех стран, и теперь мир готовится к мощному продовольственному кризису, вызванному не санкциями против россии, а собственно, ее действиями по блокированию украинских портов.

«Мы не можем вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции, которую мы произвели», — заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что впервые за последние сто лет зафиксирована ситуация, когда одно государство блокирует порты другого, чтобы создать продовольственный кризис в мире.

«Украина — экспортер № 1 подсолнечного масла, мы экспортируем 47% всего подсолнечного масла. Порты заблокированы, и десятки миллионов тонн нашей продукции, в частности масла, не могут быть доставлены ожидающим их странам», — отметил он.

В настоящее время, по словам Шмыгаля, морские порты заблокированы, а через них шло 70% экспорта. Фактически большая часть границ находится в зоне ведения боевых действий или возле недружественных к нам стран.

«У нас осталось некое „бутылочное горлышко“ для экспорта, очень надежное, но с гораздо меньшей по сравнению с портами пропускной способностью. Речь идет о нашей западной границе с Европой», — заявил премьер.

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