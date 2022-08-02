Украина не может тратить экономическую помощь Запада на армию: разъяснение Минфина — Finance.ua

Украина не может тратить экономическую помощь Запада на армию: разъяснение Минфина Сегодня 17:31 — Казна и Политика

Украина не может тратить экономическую помощь Запада на армию: разъяснение Минфина

Украина не может использовать гранты и кредиты от международных партнеров на покрытие военных нужд — финансировать армию можно только за счет налогов или внутренних займов. Учитывая этот факт и то, что расходы на оборону выросли в десять раз, Украине необходимо активнее наполнять госбюджет.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН.

Помощь от международных партнеров направлена на покрытие социальной сферы и другие критические бюджетные нужды.

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«Я хочу, чтобы все ясно понимали ситуацию, в которой мы находимся. Грантовые и кредитные средства западных партнеров мы не можем использовать для военных нужд. Расходы на войну выросли почти в 10 раз, а объем собираемых налогов сократился в разы. Поэтому у нас есть возможность финансировать армию только за счет собранных налогов, а также внутренних займов, в том числе через выкуп облигаций правительства Национальным банком (по сути, эмиссии гривны. — Ред.)», — пояснил Марченко.

По его словам, Украина с начала войны привлекла $12,7 млрд внешней грантовой и кредитной помощи, а к концу года сумма достигнет $27 млрд. При этом динамика по налоговым и таможенным поступлениям тоже начинает улучшаться.

Также Марченко сообщал, что Кабинет министров обсуждает введение в Украине дополнительного сбора или пошлины, а также корректировку льготного налогового режима для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Подобные меры призваны помочь с наполнением госбюджета.

Обозреватель По материалам:

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