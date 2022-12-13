Украина не допустит отката реформ на рынке электроэнергии, — Энергетическое сообщество — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина не допустит отката реформ на рынке электроэнергии, — Энергетическое сообщество

Казна и Политика
27
Несмотря на сложную ситуацию в украинской энергосистеме из-за вторжения россии, Украина должна продолжить реформы на рынке электроэнергии.
Об этом сообщается в годовом отчете и Энергетического сообщества.
«Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме из-за вторжения россии, Украина должна продолжать свои усилия, чтобы оставаться на пути реформирования рынка электроэнергии и не допустить отступления от того, что было достигнуто до вторжения. Это касается, в частности, обеспечения соответствующей сертификации оператора системы передачи и его финансовой жизнеспособности, имплементации REMIT и чрезмерной регуляции PSO и ценовых ограничений», — говорится в нем.
При этом в Энергосообществе добавили, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, все еще не определилась с новым уровнем ценовых ограничений на рынке электроэнергии.
В отчете также отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, все сегменты рынка электроэнергии продолжили нормально функционировать.
Также в Энергетическом сообществе подчеркнули, что необходимо усилить интеграцию украинской энергосистемы в европейскую, начиная с создания соответствующей процедуры трансграничного распределения пропускной способности.
Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.
Также директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко считает, что для дальнейшего восстановления энергосистемы необходимо пересмотреть правила функционирования энергетического сектора и сбалансировать рынок электроэнергии.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.