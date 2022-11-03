Украина не брала никаких новых обязательств, которые выходят за рамки уже имеющихся в зерновом соглашении, — МИД Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украина не брала никаких новых обязательств, которые выходят за рамки уже имеющихся в зерновом соглашении, — МИД

Украина не брала никаких новых обязательств, выходящих за рамки уже имеющихся в зерновом соглашении.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«владимир путин заявил, что россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной „гарантий“ о неиспользовании „зернового коридора“ в военных целях. 1. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. 2. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения», — написал Николенко в фейсбуке в четверг.

Спикер напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования «зернового коридора». Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности, подчеркнул он.

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«Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало», — отметил Николенко.

Он отметил, что москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В координации с Украиной они нашли слова, которые понял путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возврат россии к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат», — написал Николенко.

Спикер МИД добавил, что Украина благодарна ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования «зернового коридора», играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня среды, «как это было раньше».

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