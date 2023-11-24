Украина нашла способ ускорить движение транспорта на заблокированной границе — Finance.ua

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Украина нашла способ ускорить движение транспорта на заблокированной границе

Казна и Политика
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Украина нашла способ ускорить движение транспорта на заблокированной границе
Украина нашла способ ускорить движение транспорта на заблокированной границе
Украина выступила с предложением Польши открыть дополнительный пункт пропуска пустого грузового автотранспорта.
Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.
По словам Высоцкого, сейчас обсуждается идея открытия хотя бы одного дополнительного пункта пропуска. Однако в перспективе Украина рассчитывает на открытие нескольких подобных пунктов. Это позволит ускорить движение грузовиков в обе стороны и поможет лучше работать как украинским, так и польским перевозчикам.
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Заместитель министра аграрной политики и продовольствия также отметил, что видение Украины и Европейской Комиссии по митингам на польской границе совпадает — он не отвечает заявленным целям.
«Мы видим факты, когда гуманитарные грузы не пропускаются. Поэтому речь идет о нарушении базовых международных конвенций в части свободного передвижения критических товаров», — сказал Высоцкий.
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Чиновник заявил, что данный аргумент будет также приведен на переговорах украинского и польского правительства, которые пройдут в субботу.
Также Высоцкий подтвердил, что блокада границы нанесла ущерб украинским экспортерам, которые были вынуждены для соблюдения договоров о поставках товаров ехать через дальние обходные пути.
«Надеемся, что в итоге эта забастовка завершится, и сумма потерь не достигнет миллионов евро», — резюмировал чиновник.

Блокада границы со стороны Польши

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