Украина намерена снизить потребности в финансировании госбюджета в 2023 году до $3 млрд в месяц — премьер Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Украина намерена снизить потребности в финансировании госбюджета в 2023 году до $3 млрд в месяц — премьер

Правительство Украины, которое оценивает потребности в финансировании госбюджета в условиях войны в 2022 году примерно $5 млрд в месяц, в следующем году намерено снизить этот показатель до $3 млрд в месяц, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Понимаем, что нужно, чтобы дефицит госбюджета был около $3 млрд в месяц», — сказал он на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES, проведенной Фондом Виктора Пинчука в конце этой недели в Киеве.

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Шмыгаль отметил, что в начале этой недели обсуждал с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен окончание этого года и перспективы следующего года с точки зрения финансирования.

По его словам, США и Евросоюз занимают лидерские позиции с точки зрения покрытия необходимого Украине финансирования, в то время как позиция МВФ пока достаточно пассивна.

Премьер Украины напомнил, что в текущем году международная поддержка покрывает до 40% расходов украинского бюджета.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось, о необходимости финансирования бюджета Украины в размере $5 млрд в условиях войны впервые было заявлено во второй половине апреля на ежегодном собрании МВФ;

грантовые средства на сумму $3 млрд, предоставленные США через Всемирный банк, увеличили общую сумму внешней помощи в августе до $4,6 млрд — рекордного месячного объема с начала войны по сравнению с $1,7 млрд в июле, $4,4 млрд в июне и $1 5 млрд в мае;



по словам Шмыгаля, до конца сентября должны поступить $5 млрд кредита от ЕС в рамках макрофинансовой помощи. А министр финансов Сергей Марченко ранее анонсировал в этом месяце $1,5 млрд грантовой помощи от США;



В целом, по словам Марченко, по итогам года Украина рассчитывает выйти на сумму около $30 млрд внешней помощи с начала войны, из которой уже получено около $17 млрд.



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