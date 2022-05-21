Украина наладила два альтернативных маршрута для доставки провизии в Африку — Finance.ua

Украина наладила два альтернативных маршрута для доставки провизии в Африку

Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Украина смогла наладить два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия в Африку. Это поможет спасти континент от голода.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter

«россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода», — рассказал он.

По словам Кулебы, россия должна снять блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт.

Как сообщалось, Западная Африка переживает самый тяжелый за всю историю продовольственный кризис, вызванный конфликтами и засухой. Вторжение россии в Украину подняло цены и снизило доступность продуктов питания.

В частности, ранее стало известно о росте цен на муку, манную крупу и другие продукты в странах Африки из-за войны россии против Украины.

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