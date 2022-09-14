Украина накапливает газ, уголь и древесину: Шмыгаль рассказал о подготовке к сверхсложной зиме — Finance.ua

Украина накапливает газ, уголь и древесину: Шмыгаль рассказал о подготовке к сверхсложной зиме Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Украина накапливает газ, уголь и древесину: Шмыгаль рассказал о подготовке к сверхсложной зиме

Украина готовится к сверхсложному отопительному сезону, накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, к началу октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Плюс есть договоренности с Соединенными Штатами о выделении 2 миллиардов кубометров газа.

«Это позволит нам стабильно с точки зрения обеспечения газом пройти отопительный сезон», — сказал он.

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Также премьер отметил, что Украина ведет подготовку с точки зрения обеспечения углем.

«На данный момент в целом Украина располагает 2,2 млн тонн угля, это самые большие запасы за последние годы. Мы понимаем, что мы к началу отопительного сезона доберем до 2,5 млн тонн. Это максимальная способность складов Украины хранить», — сказал премьер.

Шмыгаль также сообщил, что активно накапливаются и альтернативные виды топлива, например древесина.

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«Укрзализныця» накапливает, Гослесагентство накапливает, то есть мы увеличили соответствующие запасы почти на 1,5 млн кубов дров. То есть, до октября у нас должно быть накоплено около 7 миллионов кубов дров. Для того чтобы мы могли в тех регионах, где будут разбиты объекты энергетической инфраструктуры, использовать этот уже необычный для цивилизованного мира вид энергоресурсов", — пояснил глава правительства.

Также Шмыгаль сказал, что Украина принимает меры по защите энергетических подстанций, закупает электрогенераторы — более 1,5 тысячи единиц. Также завозится электроэнергетическое оборудование, чтобы обеспечить скорейшее восстановление разрушенных энергетических объектов.

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УНІАН По материалам:

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