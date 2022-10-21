Украина находится в прямом контакте с Маском, поэтому проблем со StarLink не будет — Резников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина находится в прямом контакте с Маском, поэтому проблем со StarLink не будет — Резников

Фондовый рынок
10
Украина больше не будет иметь проблем с обслуживанием терминалов спутниковой связи Starlink от компании Илона Маска SpaceX.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico.
По его словам, украинские чиновники находятся в прямом контакте с Маском, чтобы найти выход из спора вокруг оплаты терминалов Starlink от SpaceX, которые обеспечивают важное подключение на поле боя для украинских сил.
Читайте также
«Я знаю, что у нас не будет проблем поддерживать службу (терминалы Starlink. — Ред.) в рабочем состоянии», — сказал Резников, сославшись на «личное общение» между вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и Илоном Маском.
По его словам, Федоров «отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время последнего обсуждения этого вопроса».
Читайте также
Резников пояснил, что если вопрос денег будет вновь подниматься, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования — пакет помощи от Пентагона, Европы и частные доноры.
Но, независимо от финансирования, Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска, добавил министр.

Справка Finance.ua:

  • ранее компания Илона Маска обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем перебрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. Маск позже подтвердил эту информацию.
  • Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверили, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине.
  • В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.
  • Глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.
  • 15 октября Маск рассказал, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.