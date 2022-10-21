Украина находится в прямом контакте с Маском, поэтому проблем со StarLink не будет — Резников Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Украина больше не будет иметь проблем с обслуживанием терминалов спутниковой связи Starlink от компании Илона Маска SpaceX.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico

По его словам, украинские чиновники находятся в прямом контакте с Маском, чтобы найти выход из спора вокруг оплаты терминалов Starlink от SpaceX, которые обеспечивают важное подключение на поле боя для украинских сил.

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«Я знаю, что у нас не будет проблем поддерживать службу (терминалы Starlink. — Ред.) в рабочем состоянии», — сказал Резников, сославшись на «личное общение» между вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и Илоном Маском.

По его словам, Федоров «отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время последнего обсуждения этого вопроса».

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Резников пояснил, что если вопрос денег будет вновь подниматься, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования — пакет помощи от Пентагона, Европы и частные доноры.

Но, независимо от финансирования, Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска, добавил министр.

Справка Finance.ua:

ранее компания Илона Маска обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем перебрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. Маск позже подтвердил эту информацию.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверили, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине.

В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

Глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.

15 октября Маск рассказал, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.

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Укрінформ По материалам:

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