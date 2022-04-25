Украина национализирует белорусское грузовое судно и российский танкер — Finance.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали белорусский корабль «Надежда» и российский танкер «Волгонефть-268». Судна передали в Администрацию морских портов Украины и подали материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.
Так, следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве обнаружили белорусское судно «Надежда» и сухогруз, находившиеся в акватории Измаильского порта в Одесской области. Корабли были заняты в логистических операциях рф на реке Дунай.
Фото: ГБР
Кроме того, во время проверки судов в акватории Черноморска Госбюро обнаружили российский нефтеналивной танкер «Волгонефть-268». Владельцы пытались спрятать судно на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив «прописку» на Замбию.