Украина национализирует белорусское грузовое судно и российский танкер — Finance.ua

Украина национализирует белорусское грузовое судно и российский танкер

Сегодня 20:26 — Казна и Политика

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали белорусский корабль «Надежда» и российский танкер «Волгонефть-268». Судна передали в Администрацию морских портов Украины и подали материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Так, следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве обнаружили белорусское судно «Надежда» и сухогруз, находившиеся в акватории Измаильского порта в Одесской области. Корабли были заняты в логистических операциях рф на реке Дунай.

Фото: ГБР

Кроме того, во время проверки судов в акватории Черноморска Госбюро обнаружили российский нефтеналивной танкер «Волгонефть-268». Владельцы пытались спрятать судно на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив «прописку» на Замбию.

Кроме того, владельцы существенно занизили стоимость судов для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины, что могло привести к значительным убыткам, указали в ГБР.

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