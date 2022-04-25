Украина национализирует белорусское грузовое судно и российский танкер — Finance.ua
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Украина национализирует белорусское грузовое судно и российский танкер

Сегодня 20:26Казна и Политика
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Фото: ГБРФото: ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали белорусский корабль «Надежда» и российский танкер «Волгонефть-268». Судна передали в Администрацию морских портов Украины и подали материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Так, следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве обнаружили белорусское судно «Надежда» и сухогруз, находившиеся в акватории Измаильского порта в Одесской области. Корабли были заняты в логистических операциях рф на реке Дунай.
Фото: ГБР Фото: ГБР
Кроме того, во время проверки судов в акватории Черноморска Госбюро обнаружили российский нефтеналивной танкер «Волгонефть-268». Владельцы пытались спрятать судно на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив «прописку» на Замбию.
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Кроме того, владельцы существенно занизили стоимость судов для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины, что могло привести к значительным убыткам, указали в ГБР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УБР
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