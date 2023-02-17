Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха на 10 миллиардов — Finance.ua
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Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха на 10 миллиардов

Казна и Политика
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Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха на 10 миллиардов
Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха на 10 миллиардов
Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха общей стоимостью 10 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске», — говорится в сообщении.
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Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».
Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.
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Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства рф, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.
Таким образом российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам.
Однако сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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