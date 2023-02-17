Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха на 10 миллиардов — Finance.ua

Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха на 10 миллиардов Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха на 10 миллиардов

Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха общей стоимостью 10 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске», — говорится в сообщении.

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Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства рф, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

Таким образом российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

Однако сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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