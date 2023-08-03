Украина начала работу над правовым регулированием искусственного интеллекта — Finance.ua

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Украина начала работу над правовым регулированием искусственного интеллекта

Казна и Политика
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Украина начала работу над правовым регулированием искусственного интеллекта
Украина начала работу над правовым регулированием искусственного интеллекта
Украина разработает собственную стратегию регулирования искусственного интеллекта и имеет амбициозные планы возглавить мировой тренд развития ИИ.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам работы стратегической сессии с участием экспертов, чиновников, народных депутатов и юристов, ставшей началом работы над нормативным полем для искусственного интеллекта.
В ходе работы сессии эксперты обсудили пути, по которым может идти Украина в сфере правового регулирования искусственного интеллекта.
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«Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Понимать происходящее, быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженда для мира», — написал Федоров в своем телеграм-канале в среду.
По его словам, использование ИИ в Украине запланировано в разных сферах, в частности, Минцифры разрабатывает виртуального помощника в «Дії», задача которого быстро находить ответы на вопросы пользователей. Кроме того, ИИ будет помогать Госстату обрабатывать и анализировать данные, добавил глава Минцифры.
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Отдельно Федоров отметил пользу ИИ в военных технологиях. По его словам, искусственный интеллект помогает фиксировать перемещение техники и личного состава врага, сбивать ракеты, более эффективно наводить на цели БПЛА.
«Создаем условия, чтобы топовые международные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок», — добавил Федоров.

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По материалам:
Економічна Правда
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