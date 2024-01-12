Украина начала импортировать картофель из Польши на фоне ценовых рекордов: в чем причина — Finance.ua

Украина начала импортировать картофель из Польши на фоне ценовых рекордов: в чем причина Сегодня 21:38 — Аграрный рынок

Украина начала импортировать картофель из Польши на фоне ценовых рекордов: в чем причина

По информации аналитиков EastFruit , в Украине ускоряются темпы роста цен на картофель, что привело к первым в этом сезоне оптовым поставкам импортной продукции на рынок страны.

С 4 января 2024 года в Украину начали поступать крупные партии картофеля из Польши, а также из Литвы и Латвии.

«На данный момент оптовые цены на картофель в Украине — самые высокие за всю историю, как в гривне, так и в пересчете на доллары или евро. Практически за год цены на этот продукт выросли в 3,5−4,0 раза. При этом буквально за последние 3 недели оптовая цена на качественный свежий картофель в Украине взлетела на 40% и превысила уровень цен в соседних странах Евросоюза, что сделало импорт картофеля экономически целесообразным», — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В чем же причина столь резкого роста цен на картофель в Украине?

Производители преимущественно ссылаются на традиционный фактор неблагоприятных погодных условий, негативно повлиявших на качество и урожайность картофеля в Украине, однако Андрей Ярмак обращает внимание на более фундаментальные причины.

«В течение нескольких сезонов оптовые цены на картофель в Украине преимущественно не покрывали затрат на его выращивание в профессиональных хозяйствах, вынуждая многих профессиональных картофелеводов экономить буквально на всем, в том числе и на качественном посевном материале. Это в свою очередь приводило к снижению качества продукции, что ограничивало возможности экспорта даже в те страны, куда Украина имела возможность поставлять продукцию.

В результате это привело к снижению объемов производства картофеля, поскольку многие мелкие производители картофеля перенастроились на другие культуры, в частности на лук, морковь, капусту или свеклу. Кроме того, население после увеличения площадей в 2022 году и дальнейшего падения цен на рынке также снизило масштабы выращивания. Это в купе с неблагоприятными погодными условиями и сформировало дефицит качественного продовольственного картофеля на рынке Украины", — объясняет Андрей Ярмак.

Влияние рынка ЕС

Также нельзя не отметить напряженную ситуацию на рынке картофеля Европы, что не может не отражаться на рынке Украины. Правда, рынок картофеля ЕС имеет огромные отличия от рынка картофеля Украины или других стран Восточной Европы. В ЕС основная часть картофеля потребляется в виде картофеля фри, и там существует два параллельных сегмента — картофель для переработки и картофель для свежего рынка.

Сейчас заводы по переработке картофеля испытывают острый дефицит сырья. Аналогичная ситуация и на рынке свежего картофеля. Главная причина — это затяжные дожди в основных странах-производителях картофеля на Севере Европы, которые привели к невозможности сбора продукции в оптимальные для этого сроки. В результате и переработчики, и супермаркеты вынуждены продолжать закупки продукции в южных странах ЕС, что взвинчивает цены в этих регионах.

Есть еще одна проблема — это фактический запрет на использование каких-либо препаратов для предотвращения прорастания картофеля во время хранения в Евросоюзе. Это приводит к необходимости хранить картофель при более низкой температуре, но этот вид хранения не такой же эффективный. Так, кроме роста расходов на хранение в 2−4 раза, картофелеводы ЕС также говорят о резком росте потерь картофеля во время хранения, ведь требования к качеству продукции никто не отменял.

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