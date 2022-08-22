Украина на 70% выполнила все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС — Finance.ua

Украина на 70% выполнила все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Сегодня 14:27 — Казна и Политика

Украина на 70% выполнила все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

По состоянию на текущий момент Украина почти на 70% выполнила все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной презентации проекта «Вместе мы — Европа» заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«В настоящее время мы выполнили почти на 70% все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Украина близится к завершению процесса осуществления этого Соглашения. Этот процесс может быть завершен до конца этого года. Сейчас нам необходима политическая ясность и дорожная карта от Евросоюза по поводу следующих шагов», — отметила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что Украина не хочет, чтобы процесс ее присоединения к ЕС был бюрократическим. Как суверенное государство Украина демонстрирует свою способность пройти все необходимые юридические процедуры, связанные с членством, но не хочет, чтобы лидеры ЕС сводили этот процесс к бюрократии.

«Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина, и то, что мы не должны с нуля проходить все процедуры, потому что приверженность Украины принципам демократии очевидна и понятна — мы хотим такую политическую ясность получить уже до конца года», — отметила вице-премьер.

Справка Finance.ua:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украине не нужно 10 или 15 лет для того, чтобы завершить трансформацию в полном соответствии с правилами ЕС, она может это сделать гораздо быстрее;

23 июня Украина официально стала кандидатом в члены ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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