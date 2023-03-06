Украина может заработать миллиарды на экспорте электроэнергии, — советник премьера — Finance.ua
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Украина может заработать миллиарды на экспорте электроэнергии, — советник премьера

Энергетика
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Разблокирование экспорта электроэнергии возможно, но при налаживании бесперебойного энергообеспечения украинских потребителей.
Об этом заявил советник премьер-министра, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.
«Вопрос возобновления экспорта электроэнергии рассматривается. Думаю, что такое решение будет принято только тогда, когда энергоснабжение в стране будет стабильно удовлетворять внутренние потребности в полном объеме», — сказал он.
Бойко подчеркнул, что вообще отказываться от идеи, которая принесла за июль-октябрь 5 млрд грн только как оплату права за доступ к межгосударственному сечению для экспорта, пожалуй, глупо. Но он еще раз добавил, что приоритетом должен оставаться внутренний потребитель.
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Также он отметил, что сегодня отсутствуют технические препятствия для увеличения мощности пересечения на экспорт электроэнергии. Это позволило бы полностью раскрыть потенциал существующих межгосударственных интерконнекторов, но «идет весьма сложный диалог по вопросу возможного расширения мощности».
Напомним, ранее руководитель «Центра экономического восстановления» и советник премьер-министра Кирилл Криволап заявлял, что, экспортируя электроэнергию в часы профицита, Украина сможет привлечь дополнительные средства, которые будут работать на восстановление украинской экономики и энергосистемы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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