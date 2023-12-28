Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год — Глава Минфина Сегодня 08:35

Украина по итогам реструктуризации евробондов в 2024 году может вернуться на рынок внешних заимствований в 2025—2026 годах.

Об этом заявил министр Сергей Марченко на «Business Breakfeast».

«Задача у нас ключевая: не получить дефолт; иметь возможность занимать на рынке капитала, нам это потребуется, я думаю, начиная с 2025—2026 года; выполнить обязательства в рамках программы с Международным валютным фондом, следуя нашим показателям по соотношению долга к ВВП, другим показателям, которые предусматриваются на среднесрочную перспективу», — сказал министр.

Марченко напомнил, что отсрочка по выплатам по еврооблигациям Украины истекает 1 сентября 2024 года.

«У нас есть время, мы готовим соответствующие решения», — отметил министр, добавив, что пока нет еще полной картины, но есть несколько планов действий.

Глава Минфина подчеркнул, что на внутреннем рынке заимствований риск реструктуризации или отказа государства от выполнения своих обязательств отсутствует, а стоит задача, наоборот, расширить круг держателей облигаций и инвесторов.

«ОВГЗ — один из основных источников, финансирующих Вооруженные Силы. Поэтому никаких шагов, которые подорвут веру в нашу способность обслуживать внутренние долговые обязательства, не будет», — подчеркнул Марченко.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.