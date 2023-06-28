Украина может ужесточить правила въезда для иностранцев — Finance.ua

Украина может ужесточить правила въезда для иностранцев Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Украина может ужесточить правила въезда для иностранцев

Верховная Рада Украины предлагает ввести новые правила въезда для иностранцев. Речь идет о наличии страхового полиса, покрывающего риски, связанные с войной.

Что предлагается

На сегодняшний день иностранцы и лица без гражданства могут попасть в Украину при наличии:

действительного паспорта;

визы (если иное не предусмотрено законодательством Украины);

подтверждения цели визита;

достаточного денежного обеспечения на весь период пребывания.

Кроме того, в отношении иностранца не должно быть запрета на въезд в Украину, и он обязуется выполнять требования по срокам пребывания.

Законопроект № 9418 предлагает дополнить этот перечень и сделать наличие страхового полиса (свидетельства, сертификата) необходимым условием пересечения границы. Требование будет действовать в период военного положения и в течение 2 лет после его отмены.

Такой полис представляется страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной компанией с представительством в Украине или договорными отношениями (ассистансом) со страховой компанией-партнером на территории Украины.

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У документа должен быть срок действия на весь период пребывания иностранца в нашей стране. А также покрывать:

расходы на медицинскую помощь;

возмещение рисков, связанных с взрывоопасными предметами;

возмещение рисков, связанных с войной.

Проверять наличие полиса будут пограничники.

Какие есть исключения

Действие новых норм не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, а также на беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Также страховые полисы не понадобятся сотрудникам дипломатических представительств и учреждений, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей.

Кроме того, страховка не требуется водителям и экипажам автомобильного транспорта, самолетов, кораблей и поездов. Как и военным инструкторам из стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО «Партнерство во имя мира», которые тренируют украинских бойцов.

Причины новшеств

и т. д. Однако действующие правила въезда не учитывают риски, связанные с военными действиями. Как говорится в пояснительной записке , сегодня Украину посещают много иностранцев, в частности волонтеры, участники гуманитарных программ, журналисты, представители бизнесаОднако действующие правила въезда не учитывают риски, связанные с военными действиями.

Авторы отмечают, что 100% безопасных городов в Украине нет, поскольку территория всей страны подвержена ракетным ударам. Также большую угрозу представляют взрывоопасные предметы, которые после длительного пребывания в земле или воде несут опасность.

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Некоторые из них можно встретить на улицах, детских площадках, в заброшенных домах, водоемах, лесах, полях и на обочинах дорог. В городах враг минирует предметы, имеющие ценность — мобильные телефоны, оружие, аптечки и т. д. А также повсеместно использует незаметные растяжки.

Учитывая, что Украина является одной из самых заминированных стран мира, страховые полисы необходимы, чтобы покрыть расходы на медицинскую помощь, госпитализацию и репатриацию (в случае смерти — тела) к месту постоянного проживания.

Страхование должно снизить расходы государственного и местных бюджетов на медицину для иностранцев. Авторы отмечают, что наличие полиса является стандартным требованием для въезда в такие страны как Германия, Великобритания, Норвегия и Турция.

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