Украина может терять до $800 миллионов ежемесячно из-за сокращения экспорта зерна — МВФ Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Украина может терять до $800 миллионов ежемесячно из-за сокращения экспорта зерна — МВФ

Международный валютный фонд ожидает сокращения экспорта зерна из Украины из-за невысоких урожаев и заминированных полей. По его оценкам, возможные перебои с «зерновой инициативой», а также импортные ограничения в ЕС на украинские продукты грозят стране потерей до 800 млн дол. ежемесячно.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу документе МВФ по итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

«Дальнейшие перебои в торговле повлияют на рост ВВП и экспорт в зависимости от их масштаба и продолжительности. Ожидается, что объемы экспорта зерна сократятся из-за уменьшения запасов и сборов урожая, но, по оценкам НБУ, прекращение „зернового коридора“ приведет к дополнительным недополученным экспортным поступлениям в размере 290 млн дол. в месяц», — отмечено в документе.

При этом, по данным МВФ, общий экспорт сельхозпродукции составил около 2 млрд дол. в месяц с начала этого года и 2,3 млрд дол. в месяц в 2021 году.

По оценке МВФ, в случае дальнейших импортных ограничений, введенных отдельными странами ЕС, переориентация торговли будет усложнена даже при сохранении транзита.

Таким образом, негативное влияние на экспорт зерновых и незерновых продуктов будет составлять около 170 млн дол. ежемесячно до середины сентября и будет расти до 270 млн дол. в месяц — если ограничения продолжат свое действие, когда начнет поступать новый урожай.

Кроме того, существуют риски, связанные с необходимостью дополнительных хранилищ или транспортных мощностей, находящихся вне контроля Украины, отметили в Фонде.

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«Если запреты на импорт будут продлены, а зерновой коридор будет нарушен, комплексный эффект с соответствующими логистическими проблемами может привести к тому, что потери превысят 800 млн дол. в месяц», — заявили в Фонде.

Поэтому приоритетом в ближайшей перспективе является укрепление и диверсификация каналов торговли, тогда как долгосрочное восстановление потребует решения проблемы разминирования сельхозугодий.

Любые затяжные перебои в торговле станут тяжелым бременем для аграриев, отмечается в документе. Около 90% из них понесли потери в 2022 году, хоть это и было компенсировано программой «Доступные кредиты 5−7-9%». Вместо этого восстановление в ближайшей перспективе маловероятно из-за меньших урожаев в 2022—2023 годах. Поэтому ожидается, что объем экспорта украинского зерна сократится к 2024 году до 60% от довоенного уровня.

В Минагрополитики Украины в этой связи отметили, что аграрии справятся с перебоями, сократив посевные площади еще на 20−30%. Кроме того, ускорится переход на другие культуры, в частности, рапс, сою и подсолнечник. Фермерам может понадобиться больше финансовой поддержки.

В этом контексте МВФ приветствовал недавнее решение ЕС возобновить временную либерализацию торговли для Украины до июня 2024 года.

«Однако, учитывая риск избытка предложения, который повлияет на цены производителей в соседних странах, следует активизировать усилия по укреплению торговых каналов», — подчеркнули в Фонде.

В долгосрочной перспективе восстановление также будет зависеть от трудоемких усилий по разминированию, поскольку около 2,5 млн гектаров сельскохозяйственных угодий подлежат проверке и очистке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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