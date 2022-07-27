Украина может помочь ЕС заместить 5 миллиардов кубов российского газа – Галущенко — Finance.ua

Украина может помочь ЕС заместить 5 миллиардов кубов российского газа – Галущенко Сегодня 09:15 — Энергетика

Украина солидарна с Европейским Союзом в преодолении энергетического кризиса, возникшего вследствие сокращения россией поставок газа в ЕС, и готова поставить уже сейчас в страны Евросоюза 1,5 гигаватт электроэнергии, заместив, таким образом, около 5 миллиардов кубометров газа.

Об этом в Брюсселе перед началом делового обеда в рамках чрезвычайного Совета министров ЕС по вопросам энергетики заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Украина поддерживает решение ЕС сократить потребление российского газа и считает, что, при условии солидарности между европейскими странами, предстоящая зима может стать последней, когда россия позволяет себе давить на ЕС угрозами о прекращении поставок газа.

Укрінформ По материалам:

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