Украина может получить $300 млрд от продажи репарационных облигаций, — Reuters — Finance.ua
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Украина может получить $300 млрд от продажи репарационных облигаций, — Reuters

Казна и Политика
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Украина имеет возможность получить $300 млрд, продав облигации, которые будут обеспечены будущими исками к россии относительно возмещения нанесенных во время военных действий убытков
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Киев сможет получить такие средства, если ценные бумаги приобретут правительства Европейского Союза и США.
В то же время, по мнению главного глобального экономиста PGIM Fixed Income Дейлипа Сингха, Украина могла бы поделить облигации на несколько траншей, если бы западные страны не захотели скупать все ценные бумаги. Правительства, по его словам, могли бы приобрести наиболее рискованные облигации, а обычные инвесторы — облигации с наименьшим риском.
Reuters отмечает, что, согласно такому механизму, стоимость репарационных облигаций будет выплачиваться в том случае, если рф согласится на возмещение ущерба Украине.
Однако автор считает, что москва «вряд ли охотно заплатит», и поэтому наиболее вероятным источником дохода для Киева остаются замороженные российские активы за рубежом.
По материалам:
Espreso.tv
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