Украина может перекрыть экспорт своего зерна в Сирию — Минагрополитики — Finance.ua
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Украина может перекрыть экспорт своего зерна в Сирию — Минагрополитики

Аграрный рынок
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Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что Украина может перекрыть экспорт своего зерна в Сирию из-за покупки страной награбленного россиянами урожая.
Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
По словам министра, российские военные продолжают похищать большие объемы зерна у фермеров на временно оккупированных территориях Украины. По официальным данным, они похитили уже 500 тысяч тонн зерна, однако настоящая цифра может быть значительно выше. Сольский отметил, что фермеры на неподконтрольной части юга Украины уже собрали несколько миллионов тонн зерна.
Правительство Украины продолжает отслеживать подозрительные грузы и уведомляет власти стран, в которые эти грузы направляются, о сомнительном происхождении зерна.
В то же время, украинскую пшеницу также перевозят в россию для переработки на муку и корма для животных, после чего зерно невозможно отследить.
«Ничто так не поощряет, как безнаказанность», — возмутился министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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