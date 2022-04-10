Украина может остаться в перечне крупнейших экспортеров сельхозсырья — условие

Сегодня 20:59 — Аграрный рынок

Украина может остаться в списке крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, если в ближайшее время сможет разблокировать порты Одессы и Николаева.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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«Самый критический фактор — это блокировка портов Одессы и Николаева, потому что 90% экспорта сельхозпродукции до войны проходило через эти порты. Другая инфраструктура ограничена. Поэтому если в ближайшее время удастся разблокировать порты, то даже по итогам текущего года Украина сможет как минимум в топ-10 экспортеров оставаться. Если будет экспорт только альтернативными путями, железнодорожными или авто, конечно, позиции могут быть слабее, поскольку физически вывезти аналогичный объем продукции другими путями быстро не удастся, эту инфраструктуру нужно развивать, а это займет некоторое время», — сказал Высоцкий.

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