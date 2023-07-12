Украина конфискует $10 млн «дочки» российского производителя Greenfild — Finance.ua
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Украина конфискует $10 млн «дочки» российского производителя Greenfild

Казна и Политика
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Украина конфискует $10 млн «дочки» российского производителя Greenfild
Украина конфискует $10 млн «дочки» российского производителя Greenfild
Украина планирует конфисковать средства со счетов представительства российского производителя чая Greenfild, мощности которого расположены в Киевской области. Речь идет о более чем 10 млн долларов в эквиваленте.
Соответствующее решение готовит Шевченковский районный суд Киева, сообщает 368.media.
Фабрика производителя чая Greenfild расположена в селе Требухов в Киевской области, там насчитывается до 1 тыс. работников. В начале войны деревня пострадала от российских оккупантов. Доля продукции этой фабрики составляла треть от общего рынка, а годовая выручка достигала 1,5 млрд гривен.
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Компания стремилась скрыть связь с россией, однако обойти контролирующие органы, в частности, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), не удалось. Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов на основе положений закона «О правовом режиме военного положения» лично отдал приказ отчуждать имущество в пользу Главного управления разведки.
Согласно определению суда, речь идет об ООО «ТС Трейд», которое занимается производством чая и кофе под такими известными марками:
  • Greenfield;
  • Tess;
  • Принцесса Нури;
  • Принцесса Ява;
  • Принцесса Гита;
  • Жокей;
  • Jardin;
  • Piazza del Caffe.
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Как отмечает издание, на счетах фабрики было 373 млн гривен и 11,6 тыс. евро. Чтобы разведка и Минобороны могли распоряжаться имуществом и зачислить денежные средства на специальные счета, суд снял с денег арест.
В прошлом году Подольская окружная прокуратура Киева конфисковала у вышеуказанной компании средства в сумме 52 млн гривен. Их передали на нужды ВСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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