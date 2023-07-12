Украина конфискует $10 млн «дочки» российского производителя Greenfild Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Украина конфискует $10 млн «дочки» российского производителя Greenfild

Украина планирует конфисковать средства со счетов представительства российского производителя чая Greenfild, мощности которого расположены в Киевской области. Речь идет о более чем 10 млн долларов в эквиваленте.

Соответствующее решение готовит Шевченковский районный суд Киева, сообщает 368.media

Фабрика производителя чая Greenfild расположена в селе Требухов в Киевской области, там насчитывается до 1 тыс. работников. В начале войны деревня пострадала от российских оккупантов. Доля продукции этой фабрики составляла треть от общего рынка, а годовая выручка достигала 1,5 млрд гривен.

Компания стремилась скрыть связь с россией, однако обойти контролирующие органы, в частности, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), не удалось. Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов на основе положений закона «О правовом режиме военного положения» лично отдал приказ отчуждать имущество в пользу Главного управления разведки.

Согласно определению суда, речь идет об ООО «ТС Трейд», которое занимается производством чая и кофе под такими известными марками:

Greenfield;

Tess;

Принцесса Нури;

Принцесса Ява;

Принцесса Гита;

Жокей;

Jardin;

Piazza del Caffe.

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Как отмечает издание, на счетах фабрики было 373 млн гривен и 11,6 тыс. евро. Чтобы разведка и Минобороны могли распоряжаться имуществом и зачислить денежные средства на специальные счета, суд снял с денег арест.

В прошлом году Подольская окружная прокуратура Киева конфисковала у вышеуказанной компании средства в сумме 52 млн гривен. Их передали на нужды ВСУ.

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