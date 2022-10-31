Украина из-за войны потеряла 2,4 млн рабочих мест, - ООН — Finance.ua
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Украина из-за войны потеряла 2,4 млн рабочих мест, - ООН

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Украина из-за войны потеряла 2,4 млн рабочих мест, - ООН
Украина из-за войны потеряла 2,4 млн рабочих мест, - ООН
Помимо ужасных гуманитарных проблем, война в Украине оказало резкое негативное влияние на экономику страны и рынок труда. По оценкам Международной организации труда, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.
Об этом сообщается в докладе МОТ (специализированного учреждения системы ООН).
Этот прогноз не так низок, как оценка МОТ в апреле 2022 года, вскоре после начала войны, согласно которой прогнозировалась потеря 4,8 млн рабочих мест..
Положительное изменение является следствием уменьшения количества территорий Украины, находящихся под оккупацией или с активными боевыми действиями. Однако это частичное восстановление рынка труда является скромным и очень хрупким, отмечают в МОТ.
В докладе предупреждается, что большое количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, ищущих работу в Украине и других странах, усугубляет проблемы и может привести к снижению заработной платы.
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По оценкам МОТ, 10,4% всей довоенной рабочей силы страны в настоящее время являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн человек состоит преимущественно из женщин, многие из которых ранее работали в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения. Недавний опрос показал, что на сегодняшний день 28% опрошенных украинских беженцев нашли работу по найму или самозаняты в принимающих их странах.
«Последствия конфликта ощущаются на рынках труда соседних стран, что может привести к политической дестабилизации и дестабилизации рынка труда в этих странах. Еще дальше, в Центральной Азии и во всем мире, они находят свое отражение в более высоких и более неустойчивых ценах, росте отсутствия продовольственной безопасности и бедности», — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2022 год улучшен с 28,9% до 28,6%, на 2023 год — с 27,0% до 26,9%.
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По материалам:
РБК-Україна
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