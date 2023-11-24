Украина использует максимум возможностей для финансирования Сил обороны — Марченко Сегодня 21:33

Украина максимально использует возможности для финансирования сектора безопасности и обороны, направляя все собранные налоги и внутренние заимствования.

В этом уверил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции в Медиацентре Украина-Укринформ на тему «Бюджет Украины во время войны: текущая ситуация, планы и прогнозы на следующий год».

По словам чиновника, при подготовке и принятии Основного финансового документа Украины на 2024 год удалось обеспечить максимально возможный уровень финансирования всех приоритетных для государства направлений. Речь идет прежде всего о секторе безопасности и обороны, создании новых программ по производству и закупкам вооружений и дронов, социальной защите людей.

Конечно, средств на безопасность и оборону достаточно не бывает, особенно в условиях войны. Но на вопрос — «можем предоставить больше?» — отвечу: на этом этапе речь идет о максимуме, на который способна наша экономика. Мы собрали максимум налогов и сборов, и все направили на защиту государства. Все, что удается давать в долг на внутреннем рынке, мы также направляем на сектор безопасности и обороны", — сказал Марченко.

Поэтому, по словам министра, Минфин настаивает на рациональном использовании ограниченного ресурса именно по этому направлению и на получении максимального результата.

«Это ключевой вопрос для выживания страны», — подытожил Марченко.

Как сообщалось, 9 ноября Верховная Рада приняла законопроект № 10 000 «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» с доходами 1,768 трлн грн и расходами на уровне 3,355 трлн грн. Львиная доля расходов бюджета-2024, как и в этом году, — расходы на безопасность и оборону, а также на социальную сферу. В частности, на защиту Украины от агрессора предусмотрено почти 1,7 трлн грн. Это фактически все, что заработает на следующий год государство. Остальные направления будут финансироваться за счет займов и грантовой помощи от международных партнеров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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