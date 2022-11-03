Украина имеет возможность обеспечивать приоритетные расходы благодаря международным партнерам — Минфин Сегодня 17:43 — Казна и Политика

Украина имеет возможность обеспечивать приоритетные расходы благодаря международным партнерам — Минфин

Благодаря привлечению внешнего финансирования, Украина имеет возможность обеспечивать приоритетные расходы в полном объеме.

Об этом сказал первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время онлайн-презентации обзора государственного бюджета на 2023 год, сообщает пресс-служба министерства.

«Важную роль играет поддержка наших международных партнеров. В текущем году около 77% необоронных расходов бюджета профинансировано за счет международных партнеров. Благодаря привлечению внешнего финансирования мы можем обеспечивать приоритетные расходы в полном объеме», — цитирует пресс-служба Улютина.

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Отмечается, что первый замминистра финансов принял участие в онлайн-презентации обзора государственного бюджета на 2023 год, организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС).

«В проекте госбюджета на 2023 год ко второму чтению мы нашли возможность увеличить расходы по решению наиболее острых вопросов как социального, так и экономического характера. В частности, были увеличены расходы Пенсионного фонда на 38,9 млрд грн — до 271,9 млрд грн для обеспечения индексации пенсий в следующем году. Для быстрого восстановления объектов критической инфраструктуры предусмотрен Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, расходы которого увеличены на 16,1 млрд грн — до 35,5 млрд грн», — сообщил первый замминистра.

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По его словам, также сохранен подход к финансированию именно приоритетных направлений, таких как социальная защита населения, поддержка ветеранов войны, ВПЛ, образование и здравоохранение.

Улютин добавил, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами о дополнительном финансировании для обеспечения первоочередных необоронных потребностей страны в следующем году.

В ходе дискуссии участники и эксперты озвучили рекомендации и оговорки относительно возможностей наполнения госбюджета и финансирования его дефицита.

Напомним, по данным Минфина, государственный бюджет за 10 месяцев этого года выполнен с дефицитом в сумме 638,7 млрд грн; на его финансирование от продажи ОВГЗ привлечено 522,9 млрд грн, из внешних источников получено 409,4 млрд грн.

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Укрінформ По материалам:

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