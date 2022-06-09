Украина идет к стандартам ЕС в сфере роуминга: присоединяется к работе еврорегулятора — Finance.ua

Как ожидается, это решение поможет приблизить Украину к телекоммуникационным стандартам ЕС, особенно в сфере роуминга и регулирования рынка, что станет еще одним важным шагом на пути евроинтеграции Украины.
Справка Finance.ua:
в апреле 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали заявление об обеспечении доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина;
1 июня телеком-оператор "Киевстар продлил для абонентов услугу бесплатного роуминга в 16 странах Европейского Союза;
мобильный оператор Vodafone Украина еще не имеет решения о росте тарифов, но в компании допускают повышение на 10-15%.