Украина идет к стандартам ЕС в сфере роуминга: присоединяется к работе еврорегулятора — Finance.ua
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Украина идет к стандартам ЕС в сфере роуминга: присоединяется к работе еврорегулятора

Сегодня 07:30Личные финансы
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Украина идет к стандартам ЕС в сфере роуминга: присоединяется к работе еврорегулятораУкраина идет к стандартам ЕС в сфере роуминга: присоединяется к работе еврорегулятора
Еврокомиссия разрешила участие украинскому национальному органу электронных коммуникаций в регулирующем агентстве телекоммуникаций ЕС (BEREC).
Об этом сообщили в агентстве.
Украинский регулятор будет участвовать в ежедневной работе Совета регуляторов BEREC без права голоса.
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Как ожидается, это решение поможет приблизить Украину к телекоммуникационным стандартам ЕС, особенно в сфере роуминга и регулирования рынка, что станет еще одним важным шагом на пути евроинтеграции Украины.

Справка Finance.ua:

  • в апреле 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали заявление об обеспечении доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина;
  • 1 июня телеком-оператор "Киевстар продлил для абонентов услугу бесплатного роуминга в 16 странах Европейского Союза;
  • мобильный оператор Vodafone Украина еще не имеет решения о росте тарифов, но в компании допускают повышение на 10-15%.

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По материалам: УНН
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