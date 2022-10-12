Украина и Тунис углубят двустороннюю торговлю — Finance.ua
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Украина и Тунис углубят двустороннюю торговлю

Казна и Политика
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Украина и Тунис будут и далее развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере.
Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом шла речь во время онлайн-встречи заместителя министра экономики — Торгового представителя Украины Тараса Качки с представителями министерства экономики и планирования Туниса и министерства сельского хозяйства Туниса.
«Мы готовы и далее развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также продолжать совместную работу по активизации сотрудничества в приоритетных сферах двусторонних отношений», — отметил Качка.
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В ходе онлайн-встречи обсуждалась организация до конца 2022 года украинско-тунисских консультаций по заключению Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и правительством Тунисской Республики.
«Украинская сторона готова уведомить тунисскую сторону о завершении научного исследования по оценке влияния либерализации режима торговли между Украиной и Тунисской Республикой. Поэтому следующим действенным шагом нашей работы по этому направлению должны стать совместные консультации», — отметил Качка.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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