Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года — Finance.ua

Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года

Соединенные Штаты и Украина объявили, что они начнут переговоры по обновлению двустороннего торгового и инвестиционного соглашения 2008 года, чтобы поддержать усилия Украины по созданию более прозрачной и предсказуемой деловой среды.

Об этом пишет Reuters.

В совместном заявлении, опубликованном после 11-го заседания Американо-украинского совета по торговле и инвестициям, две страны заявили, что будут работать над улучшением основного Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве 2008 года.

Во вступительном слове торговый представитель США Кэтрин Тай призвала делегации «совместно работать над созданием среды, которая побуждает компании и частных лиц жить, работать и инвестировать в Украине».

Двусторонняя торговля между США и Украиной в 2021 году составила около $4,4 млрд.

Напомним, в 2008 году правительства Украины и США подписали Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве. Основной целью заключения соглашения было расширение и укрепление экономических отношений между странами в связи с вступлением Украины в ВТО.

Соглашением предусматривалось создание постоянно действующего двустороннего механизма сотрудничества — украинско-американского совета по торговле и инвестициям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.