Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года — Finance.ua

Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года
Соединенные Штаты и Украина объявили, что они начнут переговоры по обновлению двустороннего торгового и инвестиционного соглашения 2008 года, чтобы поддержать усилия Украины по созданию более прозрачной и предсказуемой деловой среды.
Об этом пишет Reuters.
В совместном заявлении, опубликованном после 11-го заседания Американо-украинского совета по торговле и инвестициям, две страны заявили, что будут работать над улучшением основного Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве 2008 года.
Во вступительном слове торговый представитель США Кэтрин Тай призвала делегации «совместно работать над созданием среды, которая побуждает компании и частных лиц жить, работать и инвестировать в Украине».
Двусторонняя торговля между США и Украиной в 2021 году составила около $4,4 млрд.
Напомним, в 2008 году правительства Украины и США подписали Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве. Основной целью заключения соглашения было расширение и укрепление экономических отношений между странами в связи с вступлением Украины в ВТО.
Соглашением предусматривалось создание постоянно действующего двустороннего механизма сотрудничества — украинско-американского совета по торговле и инвестициям.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью