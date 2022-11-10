Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года

Казна и Политика
13
Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года
Украина и США планируют обновить торговое соглашение 2008 года
Соединенные Штаты и Украина объявили, что они начнут переговоры по обновлению двустороннего торгового и инвестиционного соглашения 2008 года, чтобы поддержать усилия Украины по созданию более прозрачной и предсказуемой деловой среды.
Об этом пишет Reuters.
В совместном заявлении, опубликованном после 11-го заседания Американо-украинского совета по торговле и инвестициям, две страны заявили, что будут работать над улучшением основного Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве 2008 года.
Во вступительном слове торговый представитель США Кэтрин Тай призвала делегации «совместно работать над созданием среды, которая побуждает компании и частных лиц жить, работать и инвестировать в Украине».
Место для вашей рекламы
Двусторонняя торговля между США и Украиной в 2021 году составила около $4,4 млрд.
Напомним, в 2008 году правительства Украины и США подписали Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве. Основной целью заключения соглашения было расширение и укрепление экономических отношений между странами в связи с вступлением Украины в ВТО.
Соглашением предусматривалось создание постоянно действующего двустороннего механизма сотрудничества — украинско-американского совета по торговле и инвестициям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.