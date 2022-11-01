Украина и Словакия продлили соглашение об увеличенном импорте газа — Finance.ua

Украина и Словакия продлили соглашение об увеличенном импорте газа Сегодня 16:45 — Энергетика

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и словацкий оператор газотранспортной системы Eustream продлили срок действия увеличенных мощностей для импорта газа в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ в Телеграме

«Оператор ГТС Украины и словацкий оператор Eustream a.s. договорились о продлении срока действия увеличенных гарантированных мощностей объемом 42 млн куб. м газа в точке „Будинце“ до 31 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг положительный и для украинских, и для иностранных компаний, ведь после запуска польско-словацкого интерконнектора на полную мощность может появиться заинтересованность в транспортировке сжиженного газа по маршруту «Польша — Словакия — Украина».

В мае компания «Оператор ГТС Украины» договорилась о гарантированных мощностях для импорта природного газа в Украину с венгерским оператором FGSZ. Соглашение было подписано также до 31 марта 2023 года.

Укрінформ По материалам:

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