Украина и Северная Македония договорились о расширении зоны свободной торговли — Finance.ua

Украина и Северная Македония договорились о расширении зоны свободной торговли Сегодня 16:33

Украина и Северная Македония обновили Соглашение о зоне свободной торговли, которое будет способствовать удешевлению сырья и либерализует аграрные тарифы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram

В рамках визита в Чехию для участия в первой сессии Европейского политического сообщества глава Кабмина встретился с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

В ходе встречи стороны подписали обновленное приложение к Соглашению о свободной торговле, интегрирующем рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед.

Премьер отметил, что соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, являющиеся сырьем для перерабатывающих предприятий.

«Это главное преимущество для промышленности Украины. Ведь теперь украинские производители могут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС», — пояснил Шмыгаль.

Кроме того, соглашение либерализует аграрные тарифы — Украина получит доступ на рынок продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров.

Економічна Правда По материалам:

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