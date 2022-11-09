Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на границе — Finance.ua

Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на границе
АО «Укрзализныця» провело первый пробный заезд на восстановленном участке Рахов-Деловое-Валя-Вишеулуй (Румыния). В скором времени маршрут будет функционировать в полноценном режиме.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает пресс-служба министерства в Фейсбуке.
«Открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКР-3. Чистое время в пути от Рахова в румынскую Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур», — отметил он.
Министр уточнил, что пограничный и таможенный контроль будут проводиться на борту поезда при посадке. Укрзализныця планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.
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