Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на границе — Finance.ua
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Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на границе

Казна и Политика
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Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на границе
Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на границе
АО «Укрзализныця» провело первый пробный заезд на восстановленном участке Рахов-Деловое-Валя-Вишеулуй (Румыния). В скором времени маршрут будет функционировать в полноценном режиме.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает пресс-служба министерства в Фейсбуке.
«Открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКР-3. Чистое время в пути от Рахова в румынскую Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур», — отметил он.
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Министр уточнил, что пограничный и таможенный контроль будут проводиться на борту поезда при посадке. Укрзализныця планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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