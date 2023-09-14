Украина и Республика Корея углубят сотрудничество в привлечении инвестиций для восстановления энергосектора — Finance.ua

Украина и Республика Корея углубят сотрудничество в привлечении инвестиций для восстановления энергосектора Сегодня 20:41 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с корейской делегацией во главе с министром земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рёнгом.

Глава Минэнерго ознакомил представителей корейской стороны с состоянием энергетической системы Украины и последствиями прицельных российских атак, подвергшихся энергетическим объектам.

Герман Галущенко поблагодарил Республику Корея за помощь, оказанную энергетическому сектору Украины. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину из Республики Корея поступило 10 грузов гуманитарной помощи, в том числе 20 резервных электростанций и 5 мини-экскаваторов, которые используются, в частности, в рамках масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах. Кроме того, ЧАО «Укргидроэнерго» и Корейская корпорация водных ресурсов (K-water) заключили Меморандум, предусматривающий сотрудничество в экспериментальном проекте по восстановлению Каховской ГЭС.

Также обсуждалось сотрудничество в ядерной отрасли. Герман Галущенко подчеркнул, что у Украины как и у Республики Корея, есть страны-соседи, которые создают потенциальные угрозы для глобальной ядерной безопасности.

«Нам нужно тесно сотрудничать в ядерной отрасли, в частности для достижения целей обеспечения ядерной и радиационной безопасности на мировом уровне. Я верю, что у нас впереди большая совместная работа», — отметил министр.

Герман Галущенко особо акцентировал внимание на заинтересованности украинской стороны в развитии сотрудничества с Республикой Корея во внедрении технологий малых модульных реакторов и потенциале размещения соответствующих научно-производственных баз в Украине.

Стороны также обсудили потенциал сотрудничества в сфере ВИЭ, в частности, ветровой и солнечной энергетики.

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Министр Вон Хи Рёнг в свою очередь подчеркнул заинтересованность корейских инженерных и конструкторских компаний в инвестициях в восстановление украинского энергосектора. Также он сообщил о запланированном визите в Украину министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, в рамках которого планируется обсуждение конкретных проектов сотрудничества по восстановлению украинского энергосектора с учетом необходимости внедрения механизмов децентрализации генерации, а также систем учета и разумного потребления электроэнергии в Украине.

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