Украина и Польша планируют строительство трубопровода для транспортировки украинского растительного масла — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Польша планируют строительство трубопровода для транспортировки украинского растительного масла

Казна и Политика
40
Польша и Украина планируют построить трансграничный трубопровод для поставок украинского растительного масла в польский порт Гданьск.
Об этом пишет wnp.pl со ссылкой на канцелярию польского премьер-министра.
Обе страны сформируют рабочую группу, которая предоставит варианты размещения проекта, прежде всего маршрут прокладки трубопровода, а также технические параметры, стоимость и условия строительства.
К проекту будут привлечены министерства сельского хозяйства и инфраструктуры Украины и Польши.
«Реализация меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым грозит голод. Соответственно, это должно снизить миграционное давление на Европу», — говорится в сообщении.
Меморандум будет принят на три года и будет автоматически продлеваться еще на три.
Вторжение россии и блокирование портов Украины заставили искать новые маршруты перевозки украинской агропродовольственной продукции. Ведь Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна и растительных масел. К началу войны более 90% этой продукции экспортировалось через порты, расположенные на Черном море.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.