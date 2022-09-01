Украина и Польша планируют строительство трубопровода для транспортировки украинского растительного масла — Finance.ua

Украина и Польша планируют строительство трубопровода для транспортировки украинского растительного масла Сегодня 06:12 — Казна и Политика

Польша и Украина планируют построить трансграничный трубопровод для поставок украинского растительного масла в польский порт Гданьск.

Об этом пишет wnp.pl со ссылкой на канцелярию польского премьер-министра.

Обе страны сформируют рабочую группу, которая предоставит варианты размещения проекта, прежде всего маршрут прокладки трубопровода, а также технические параметры, стоимость и условия строительства.

К проекту будут привлечены министерства сельского хозяйства и инфраструктуры Украины и Польши.

«Реализация меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым грозит голод. Соответственно, это должно снизить миграционное давление на Европу», — говорится в сообщении.

Меморандум будет принят на три года и будет автоматически продлеваться еще на три.

Вторжение россии и блокирование портов Украины заставили искать новые маршруты перевозки украинской агропродовольственной продукции. Ведь Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна и растительных масел. К началу войны более 90% этой продукции экспортировалось через порты, расположенные на Черном море.

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